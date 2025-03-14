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أسوان تكثف حملات الرقابة على الأسواق خلال رمضان.. وضبط مخالفات متنوعة -صور

07:25 م الجمعة 14 مارس 2025
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أسوان - إيهاب عمران:

كثفت مديرية الطب البيطري بأسوان، حملاتها التفتيشية على محلات الجزارة وبيع الدواجن والأسماك والمطاعم في المحافظة خلال شهر رمضان، وذلك للتأكد من صلاحية وجودة السلع الغذائية المعروضة للمستهلكين.

وأوضح الدكتور جمعة مكي، مدير عام الطب البيطري بأسوان، أن الحملات أسفرت عن ضبط العديد من المخالفات، بما في ذلك عرض وبيع لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية والغش التجاري. تم تحرير محاضر للمخالفين، وذلك بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والجهات الرقابية الأخرى مثل مديريات التموين والصحة وجهاز حماية المستهلك وهيئة سلامة الغذاء.

وأكد مكي على استمرار الحملات خلال شهر رمضان لضمان سلامة الغذاء وحماية المستهلكين.

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