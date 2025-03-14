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ضرب الطالبات بـ"الشلوت".. التعليم تستبعد مدير مدرسة بالبحيرة بعد انتشار فيديو الواقعة

06:11 م الجمعة 14 مارس 2025

مدير مدرسة بالبحيرة يعتدي على طالبتين داخل الفناء

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البحيرة - أحمد نصرة:

قرر يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، استبعاد مدير مدرسة الثانوية الفنية بكفر مستناد التابعة لمركز شبراخيت، وإحالته إلى تحقيق عاجل، على خلفية اعتدائه بالضرب على طالبتين.

كان مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا مقطع فيديو يظهر فيه مدير مدرسة في البحيرة يعتدى بالضرب على طالبتين داخل فناء المدرسة.

وأظهر المقطع، مدير المدرسة وهو يوجه إليهما ركلات بقدمه وصفات بيديه بينما تتعالى صيحاتهما أمام عدد من زميلاتهما في فناء المدرسة.

وتفاعل عدد كبير مع المقطع مطالبين باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مدير المدرسة، مطالبين محافظ البحيرة بالتدخل.


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يوسف الديب وزارة التربية والتعليم المدرسة الثانوية الفنية بكفر مستناد مدير مدرسة يعتدي على طالبتين البحيرة محافظ البحيرة
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