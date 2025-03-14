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أسوان تنهي صيانة عبارات بنبان استعدادًا لعيد الفطر

05:54 م الجمعة 14 مارس 2025
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    أسوان تنهي صيانة عبارات بنبان استعدادًا لعيد الفطر (5)
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    أسوان تنهي صيانة عبارات بنبان استعدادًا لعيد الفطر (9)
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    أسوان تنهي صيانة عبارات بنبان استعدادًا لعيد الفطر (6)
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    أسوان تنهي صيانة عبارات بنبان استعدادًا لعيد الفطر (4)
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    أسوان تنهي صيانة عبارات بنبان استعدادًا لعيد الفطر (8)
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    أسوان تنهي صيانة عبارات بنبان استعدادًا لعيد الفطر (10)
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    أسوان تنهي صيانة عبارات بنبان استعدادًا لعيد الفطر (1)
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    أسوان تنهي صيانة عبارات بنبان استعدادًا لعيد الفطر (3)
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    أسوان تنهي صيانة عبارات بنبان استعدادًا لعيد الفطر (7)
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أسوان - إيهاب عمران:

أعلن اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، عن الانتهاء من أعمال صيانة ورفع كفاءة لعبارتي بنبان (1 و2)، بتكلفة إجمالية بلغت 3.2 مليون جنيه، وذلك استعدادًا لاستئناف تشغيلهما خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

وأوضح المحافظ أن أعمال الصيانة، التي تمت بالشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن بالإسكندرية، ستخدم حوالي 30 ألف مواطن من أهالي قرية بنبان، حيث تبلغ حمولة كل عبارة 100 طن، وتستوعب 100 فرد، وتضم محركين بحريين بقوة 230 حصانًا.

وأشار كمال إلى اهتمام المحافظة بتطوير ورفع كفاءة العبارات النيلية لقرى غرب النيل، لتسهيل حركة تنقل المواطنين بين ضفتي النيل وتحقيق أقصى استفادة لهم.

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محافظ أسوان اللواء إسماعيل كمال إجازة عيد الفطر العبارات النيلية
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