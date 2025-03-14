11 مصاباً على الطريق.. ننشر أسماء مصابي حادث الصحراوي الشرقي بالمنيا

المنيا-جمال محمد:

حصل "مصراوي" على قائمة بأسماء مصابي حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي بمركز ملوي في محافظة المنيا البالغ عددهم 11 شخصاً.

وضمت أسماء المصابين: تامر محمد رمضان، 42 سنة، عبد الله عبد المجيد عبد السلام، 23 سنة، ضياء قناوي محمد، 25 سنة، يوسف حسن عبد العاطي، 22 سنة، عمرو محمد زكي، 26 سنة، محمد مصطفي اسماعيل، 33 سنة، مصطفى عادل سيد، 19 سنة، هشام بركات عبد النعيم، 39 سنة، رمضان مصطفى أبو العلا، 42 سنة، أحمد عبد الصادق صبري، 30 سنة، محمد باسم خطاب، 23 سنة.

وكانت تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطاراً بوقوع حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي بمركز ملوي، مما أسفر عن عدد من الإصابات.

انتقلت الاسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث وتبين إصابة 11 شخصاً بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وكسور مضاعفة باليد والساقين واشتباه ارتجاج بالمخ، وتم نقلهم إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج.

وجرى التحفظ على الميكروباص، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.