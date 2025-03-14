تستهدف 250 ألف طفل.. صحة الإسكندرية تعلن تفاصيل مبادرة فحص عيون طلاب المدارس

الإسكندرية - محمد البدري:

أنهت مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية استعداداتها لبدء مبادرة ''عيون أطفالنا مستقبلنا'' للكشف المبكر على عيون طلاب المدارس، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة؛ في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

وقالت الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية؛ إن محافظة الإسكندرية هي أولى المحافظات التى تطبق بها المبادرة خلال العام الحالي وتستهدف نحو 250 ألف طالب بالمرحلة الابتدائية بالمدارس الحكومية.

وأضافت ندا أنه من المقرر أن تبدأ أولى المراحل التنفيذية للمبادرة بالإسكندرية يوم الأحد المقبل بالمدارس الحكومية والتجريبية بمناطق برج العرب والعامرية والعجمي ومدارس الظهير الريفي بمناطق المنتزه وشرق.

وأوضحت وكيل الوزارة أن المبادرة تهدف إلى الفحص المبكر لحدة الإبصار عند الأطفال من عمر 6 إلى 12 سنة من طلبة المدارس الابتدائية ،وأيضاً الكشف المبكر عن بعض أمراض العيون مثل الحول الظاهري وسقوط الجفن كمرحلة أولى ثم سيتم في المرحلة الثانية من المبادرة إجراء فحص متقدم ووصف وصرف العلاج الطبي أو الإجراء التصحيحي الجراحي بالمجان كما سيتم أيضا توفير نظارات طبية للأطفال الذين يحتاجونها بناء على نتائج الفحص وذلك بالتعاون مع المؤسسة العالمية لأندية الليونز.

وأكدت أهمية التعاون بين مديرية الشئون الصحية ومديرية التربية و التعليم و المجتمع المدني لتحقيق هدف المبادرة والذي ينعكس بشكل مباشر على مستقبل الأطفال التعليمي والعملي فيما بعد.

وقدمت الدكتورة هناء عبد الرحيم مدير عام الطب الوقائي والرعاية الأساسية عرضا توضيحيا يبين التزامات مديرية الشئون الصحية فى المبادرة ودورها من خلال توفير الفرق الطبية بالمدارس على مدار الأسبوع والتي تتكون من فريق طبي مدرب على أعلى مستوى للكشف عن أمراض العيون، كما أوضحت خطوات المبادرة ومراحل الكشف وكيفية تحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء تدخلات طبية فى المرحلة الثانية للمبادرة.

وأشارت إلى أنه جرى عمل تدريب موسع لمنسقي الصحة المدرسية بالمدارس الحكومية؛ بحضور عدد من قيادات مديرية التربية والتعليم المعنيين بالمبادرة ومن جانب مديرية الشئون الصحية الدكتورة منى عز الدين مدير إدارة الرعاية الأساسية والدكتورة شريهان فؤاد مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال السياسي والدكتور محمد زكي منسق المبادرات الرئاسية والدكتورة شيماء فضالي مسئول المكتب الفني لوكيل الوزارة.