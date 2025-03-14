المخزون الاستراتيجي يكفي 3 أشهر.. وكيل تموين جنوب سيناء يتابع المخابز ومحطات الوقود



جنوب سيناء - رضا السيد:

تفقد المهندس إبراهيم الحارون، وكيل وزارة التموين بجنوب سيناء، عددًا من المخابز المدعمة، للتأكد من الالتزام بكافة المواصفات والمعايير الفنية المقررة لإنتاج الخبز، والوقوف على مدى توفير الخبز للمواطنين بالجودة المطلوبة.

وقال وكيل الوزارة، إن جميع المخابز المدعمة على مستوى المحافظة تعمل بكامل طاقتها وفي المواعيد المحددة خلال شهر رمضان المبارك.

كما تفقد وكيل الوزارة فرع الشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية بمدينة الطور للاطمئنان على توافر المخزون الإستراتيجي للسلع الغذائية بأنواعها المختلفة، وجودة المنتجات ومدى توافرها بكميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين وتسهيلًا لهم في الحصول على احتياجاتهم بأسعار مناسبة تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء.

كما تفقد محطات الوقود، لمتابعة مدى توافر المحروقات "سولار، اسطوانات بوتاجاز، بنزين بأنواعه، غاز طبيعي، مؤكدا أن المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية يكفي لمدة تزيد عن 3 شهور، ويجري تكثيف الحملات الرقابية واستمرار المتابعة، لضمان الحفاظ على استقرار الأسعار ومنع حدوث أي زيادات أو تلاعب خاصة بالنسبة للسلع الأساسية إلى جانب التأكد من صلاحية السلع المعروضة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.