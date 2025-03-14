أخ يهدم منزل شقيقه بلودر.. ماذا جرى في الدقهلية؟ (فيديو وصور)

كتب- علي عبد المنعم:

في واقعة تبدو وكأنها مأخوذة من فيلم تشويقي، تحوَّل خلاف عائلي إلى مشهد مأساوي في قرية الأورمان بمحافظة الدقهلية، حيث استخدم شخص لودر لهدم منزل شقيقه أثناء تواجده مع أسرته في وقت الإفطار.

القصة بدأت بينما كانت الأسرة مجتمعة حول مائدة الإفطار، حيث فوجئوا بصوت هدير محرك ضخم واهتزازات عنيفة تهز جدران المنزل، ليكتشفوا أن الأخ الغاضب يشن هجومًا بلودر ضخم محاولًا هدم منزل شقيقه وأسرته بالكامل.

تحولت لحظة السلام حول مائدة الإفطار إلى كابوس وساحة معركة، حيث تدافع أفراد الأسرة للنجاة بأنفسهم بينما كانت أجزاء المنزل تتهاوى من حولهم، لم يكتفِ الأخ الغاضب بتدمير الممتلكات، بل كان مصممًا على تدمير كل شيء في المنزل.

لحسن الحظ، تمكنت قوات الأمن من التدخل في الوقت المناسب، وألقت القبض على الأخ الغاضب قبل أن يتمكن من إكمال جريمته، مبررًا فعلته برغبته في "استعادة حقه" من الميراث.

وبحسب البلاغ الذي تقدم به الأخ الضحية، فقد تسببت المحاولة بانهيار أجزاء من المنزل، وبالتحقيقات الأولية تبين قيام المتهم باستخدام لودر وهدم أجزاء كبيرة من المنزل والهجوم على أسرة شقيقه محاولا هدم المنزل على من بداخله لوجود خلافات فيما بينهم على الميراث.

انتشر مقطع الفيديو بشكل واسع النطاق على منصات التواصل الاجتماعي، وأثار ردود فعل متباينة بين المستخدمين، حيث عبر البعض عن صدمتهم واستنكارهم لهذا الفعل، بينما رأى آخرون أن هناك دوافع قوية دفعت الأخ للقيام بذلك.

ألقى ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا بمحافظة الدقهلية، القبض على المتهم الذي اعترف بارتكاب الواقعة للانتقام من شقيقه وأسرته، فيما أخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.

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