بالصور- افتتاح مسجد منهرو بعد تطويره في بني سويف

بني سويف- حمدي سليمان:

افتتحت مديرية أوقاف بني سويف مسجد قرية منهرو الدوية التابعة لمركز إهناسيا، عقب تطويره ورفع كفاءته طبقا لخطة الوزارة، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت 700 ألف جنيه.

ويقام المسجد على مساحة 580 مترًا، من بينها مساحة الصحن ومصلى للسيدات، وجرى إجراء أعمال الصيانة والتطوير، بالجهود الذاتية.

وفي السياق أدى رئيس مركز ومدينة إهناسيا ومرافقوه صلاة الجمعة بالمسجد، معربين عن سعادتهم بإتمام هذا المشروع الهام، وأشار إلى أن المسجد لا يعتبر فقط مكانًا للعبادة، بل مركزًا اجتماعيًا وتعليميًا يساهم في تعزيز القيم الروحية والأخلاقية بين أفراد المجتمع.