بالصور- وفد من الجمعية البرلمانية الأرثوذكسية في رحلة حج دينية بدير سانت كاترين

جنوب سيناء - رضا السيد:



أجرى وفد من الجمعية البرلمانية الأرثوذكسية، مكون من 47 برلمانياً يمثل 25 دولة، رحلة حج دينية بدير سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء.

وترأس الوفد الأمين العام للجمعية البرلمانية الأرثوذكسية، ورئيس الجمعية، ونائب رئيس البرلمان اليوناني، و أعضاء من مجلس النواب المصري.

وحرص أعضاء الوفد على المشاركة في القداس المقام بكنيسة الدير، ثم قاموا بجولة شاملة في كافة أرجاء الدير، يرافقهم عدد من كبار قساوسة الدير الذين قدموا شرحاً مفصلاً عن أبرز مكونات الدير، مثل "شجرة العليقة المقدسة، المتحف، المسجد،"، ومكتبة الدير التي تعد ثاني أكبر مكتبة في العالم بعد مكتبة الفاتيكان.

وأعرب أعضاء الوفد، عن إعجابهم الشديد بالمكونات الأثرية والدينية الفريدة التي يحتويها الدير، الذي يعد نموذجًا متفردًا لاحتوائه على آثار تمثل الديانات السماوية الثلاث.

والتقى الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بأعضاء الوفد، وأشار إلى أهمية أعمال التطوير الجارية في مدينة سانت كاترين، والتي تأتي ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال مشروع “التجلي الأعظم” الذي يهدف إلى الارتقاء بالمدينة العالمية الفريدة بمقوماتها الدينية والتاريخية، ولتعزيز قدرتها على استيعاب أكبر عدد من السياح ودعم استدامة السياحة الدينية والثقافية والبيئية.

وأكد المحافظ أن سانت كاترين تعد وجهة دينية أولى في العالم، كونها البقعة الوحيدة التي تجلى فيها الله سبحانه وتعالى، مما يمنحها طابعاً خاصاً لا مثيل له على مستوى العالم.

ودعا المحافظ الوفد إلى حضور افتتاح مشروعات التطوير الجارية ضمن مشروع “التجلي الأعظم والأوحد”، معبراً عن أمله في أن تكون هذه الزيارة بداية لتعاون مستمر بين الجمعية ومحافظة جنوب سيناء، داعياً إياهم إلى تكرار الزيارة مستقبلًا لتشمل كافة مدن المحافظة.

وجه أعضاء الوفد رسالة شكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، عبروا فيها عن تقديرهم للجهود المبذولة في تطوير مدينة سانت كاترين، والحفاظ على هذا الموقع الديني والتاريخي الفريد، مؤكدين على أن هذه الجهود تعكس مكانة مصر العالمية كمركز للحضارة والتاريخ ، مشيدين برعاية مصر لإقامة الشعائر الدينية بحرية تامة منذ العهدة المحمدية لمسيحيي مصر .

كما أكد وفد الجمعية البرلمانية الأرثوذكسية، على أهمية تعزيز العلاقات الثقافية والدينية بين الدول الأعضاء.

وأعرب أعضاء الوفد عن انبهارهم بما شهدوه خلال الزيارة، خاصة جهود التنمية والتطوير، وسيولة الطرق والمحاور المؤدية للدير، مؤكدين أن زيارتهم كانت دينية للحج وليست سياسية.

كما أشادوا بالأمن والأمان الذي تتمتع به مصر ومحافظة جنوب سيناء، معربين عن عزمهم تكرار الزيارة في أقرب وقت.

تأتي هذه الزيارة ضمن برنامج زيارة الجمعية البرلمانية الأرثوذكسية إلى مصر، والتي تمتد خلال الفترة من 10 إلى 17 مارس الجاري، و تهدف إلى تعزيز العلاقات الثقافية والدينية والتاريخية بين الدول الأعضاء.