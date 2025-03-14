انهيار منزل من 3 طوابق بسوهاج- صور

سوهاج- عمار عبدالواحد:

شهدت مدينة المراغة شمالي محافظة سوهاج، اليوم الجمعة، انهيار منزل من ثلاثة طوابق، انتقلت قوات الحماية المدنية لموقع البلاغ، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

تلقى اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بانهيار منزل دائرة مركز شرطة المراغة.

تبين من التحريات الأولية انهيار منزل مكون من ثلاثة طوابق ومشيد بالطوب الأحمر والطين ومسقوف بالعروق الخشبية والجريد.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.