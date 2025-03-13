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مصرع 4 أشخاص بينهم عروسين في انقلاب سيارة بالإسماعيلية

10:24 م الخميس 13 مارس 2025

مصرع 4 أشخاص بينهم عروسين في انقلاب سيارة بالإسماع

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الإسماعيلية - أميرة يوسف:

لقي أربعة أشخاص مصرعهم، بينهم عروسين، وأُصيب ثلاثة آخرون، إثر انقلاب سيارة ملاكي على طريق الإسماعيلية - السويس الصحراوي قرب قرية نفيشة.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بالحادث، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى الموقع، حيث تبين أن الحادث أسفر عن وفاة عبد الرحمن صبري، والعروس دعاء صبري، والعريس فاروق، وزياد يحيى نافع، وجميعهم من أبناء منشية السلام بأبو سلطان.

كما أُصيب كل من محمود عبد الرحمن صبري (21 عامًا)، ومحمد فاروق محمد (20 عامًا)، وآدم محمود عبد الرحمن (10 سنوات)، وتم نقلهم إلى مستشفى الإسماعيلية العام لتلقي العلاج.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ونُقلت الجثامين إلى المشرحة، بينما باشرت النيابة العامة التحقيق في الحادث.

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