العثور على شاب مصاب بطلق ناري لحظة الإفطار في قنا

قنا - عبدالرحمن القرشي:

عثرت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا، اليوم الخميس، على شاب مصاب بطلق ناري لحظة الإفطار، وذلك على كوبري قرية الحبيل الشرقي بمركز أبوتشت شمال المحافظة.

تلقت مديرية أمن قنا إخطارًا من مركز شرطة أبوتشت يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على شاب من قرية الحسينات مصابًا بطلق ناري على كوبري قرية الحبيل الشرقي المجاورة.

تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة التي كلفت وحدة المباحث بالتحري عن ملابسات الحادث وضبط المتورطين.