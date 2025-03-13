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وفاة سائق الميكروباص المتسبب في حادث قطار قنطرة شرق بالإسماعيلية (صور)

08:33 م الخميس 13 مارس 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    حادث قطار قنطرة شرق بالإسماعيلية
  • عرض 5 صورة
    حادث قطار قنطرة شرق بالإسماعيلية
  • عرض 5 صورة
    حادث قطار قنطرة شرق بالإسماعيلية
  • عرض 5 صورة
    حادث قطار قنطرة شرق بالإسماعيلية
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الإسماعيلية - أميرة يوسف:

توفي سائق الميكروباص المتسبب في حادث تصادم قطار جلبانة، متأثرًا بإصابته داخل المستشفى، ليرتفع إجمالي عدد الضحايا إلى 10 أشخاص، بينهم عدد من الأطفال الذين كانوا في طريق عودتهم إلى منازلهم بعد انتهاء يومهم الدراسي.

وأظهرت التحقيقات أن الميكروباص كان يقل أطفالًا من حضانة سيد المرسلين بالقنطرة شرق، وعند محاولة سائقه العبور من مزلقان غير شرعي، اصطدم به قطار رقم 293 على خط القنطرة شرق – بئر العبد، مما أدى إلى مصرع 10 أشخاص وإصابة 10 آخرين، بينهم طفل في حالة حرجة داخل العناية المركزة.

وسارعت فرق الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، حيث نُقل المصابون إلى مستشفى القنطرة شرق لتلقي العلاج، فيما باشرت النيابة العامة التحقيق في الحادث لكشف ملابساته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكدت هيئة السكك الحديدية في بيان لها أن استخدام المزلقانات العشوائية يشكل خطرًا بالغًا على الأرواح، داعية إلى ضرورة التزام السائقين بالعبور من الأماكن المخصصة لتفادي الحوادث المأساوية.

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