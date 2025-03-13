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100 ألف جنيه لأسرة كل متوفي في حادث تصادم القطار بالقنطرة شرق

08:22 م الخميس 13 مارس 2025
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الإسماعيلية - أميرة يوسف:

وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، بتقديم الرعاية الطبية الكاملة لمصابي حادث تصادم القطار مع ميني باص، الذي وقع بين محطتي القنطرة شرق وجلبانة بمحافظة الإسماعيلية.

كما أعلنت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن صرف 100 ألف جنيه لأسرة كل متوفى في الحادث، مع تقديم الدعم اللازم للمصابين وأسر الضحايا.

وفي هذا السياق، كلفت الوزيرة رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية وفريق الإغاثة بالهلال الأحمر المصري، لتقديم المساعدات العاجلة والتدخلات الإغاثية.

وأكدت الحكومة استمرار متابعة تداعيات الحادث والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان تقديم كافة أوجه الدعم للمتضررين.

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