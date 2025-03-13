المتهم بقتل زوجته يمثل الجريمة في حضور الأمن بالشرقية

الشرقية - ياسمين عزت:

مثّل المتهم بقتل زوجته في قرية صفيطة التابعة لمركز شرطة الزقازيق جريمته داخل مسكن الزوجية، وسط إجراءات أمنية مشددة من مديرية أمن الشرقية.

واقتادت قوات الأمن المتهم، أيمن. ف. م. ر، 37 عامًا، إلى موقع الحادث، حيث ارتكب جريمته بحق زوجته، رحمة. م، 28 عامًا، عقب مشاجرة نشبت بينهما الأسبوع الماضي، وانتهت بجريمة قتل.

وكانت مديرية أمن الشرقية قد تلقت إخطارًا من هيئة الإسعاف يفيد بالعثور على جثة امرأة عليها آثار طعنات وإصابات متفرقة، ما يشير إلى وجود شبهة جنائية. وانتقلت قوات الأمن إلى موقع البلاغ، حيث جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الأحرار التعليمي، قبل التصريح بدفنها.

وتمكن رجال مباحث مركز شرطة الزقازيق، بقيادة الرائد محمد صدقي، من ضبط المتهم قبل محاولته الفرار عبر مطار القاهرة الدولي إلى الإمارات، حيث يعمل نجار موبيليا.

اقرأ أيضًا:

حاول الفرار عبر المطار.. ضبط المتهم بقتل زوجته في الشرقية (صور)

بسبب المصروف.. القصة الكاملة لمقتل سيدة على يد زوجها في الشرقية