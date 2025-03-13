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ارتفاع ضحايا حادث قطار القنطرة شرق إلى 10 وفيات

07:09 م الخميس 13 مارس 2025
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    الحادث
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الإسماعيلية - أميرة يوسف

ارتفع عدد ضحايا حادث تصادم قطار القنطرة شرق مع ميني باص إلى 10 وفيات، وذلك بعد وفاة أحد المصابين داخل المستشفى، بالإضافة إلى سائق المركبة، بينما لا يزال 10 آخرون يتلقون العلاج، بينهم طفل في حالة حرجة بالعناية المركزة.

وقع الحادث عندما اصطدم قطار رقم 293، المتجه على خط القنطرة شرق – بئر العبد، بميني باص كان يعبر من مكان غير مخصص لعبور المركبات، وذلك بين محطتي القنطرة شرق وجلبانة.

وفور وقوع الحادث، هرعت فرق الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى الموقع، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى القنطرة شرق، وسط أجواء من الحزن والصدمة بين أهالي الضحايا.

وتواصل الجهات المعنية تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادث، فيما أكدت هيئة السكك الحديدية ضرورة التزام السائقين بالعبور من المزلقانات الرسمية، محذرةً من خطورة استخدام المعابر غير القانونية التي تؤدي إلى حوادث مأساوية كهذه.

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