طرح 5 شواطئ بالإسكندرية للإيجار في مزاد علني| التفاصيل والمواعيد

الإسكندرية – محمد عامر:

أعلنت محافظة الإسكندرية، اليوم الخميس، عن إجراء مزايدات علنية لتأجير 5 شواطئ بحي العجمي، وذلك بنظام حق الاستغلال لمدة ثلاث سنوات.

ووفقًا لبيان صادر عن المحافظة، الشواطئ المقرر طرحها خلال المزايدات هي "بليس 1 الشرقي، الكناري "الخدمة لمن يطلبها"، هدير" الخدمة لمن يطلبها"، فاميلي بيتش الشرقي، تقسيم الملاح "الخدمة لمن يطلبها".

وتجرى المزايدات يوم الاثنين 24 مارس الجاري لشاطئي "بليس والكناري"، ويوم الثلاثاء 25 مارس لشاطئي "هدير وفاميلي بيتش الشرقي"، ويوم الأربعاء 26 مارس لشاطئ تقسيم الملاح.

وأوضح البيان أن المزايدات تجرى وفقًا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، فيما تتراوح قيمة كراسة الشروط بين 299 إلى 500 جنيه، ويمكن الاطلاع عليها على موقع بوابة التعاقدات العامة دون مقابل.

ويبلغ قيمة التأمين المؤقت للمزاد لشاطئ بليس الشرقي 200 ألف جنيه، والكناري 100 ألف جنيه، وهدير 100 ألف جنيه، وفاميلي بيتش الشرقي 250 ألف جنيه، وتقسيم الملاح 50 ألف جنيه.

وأضاف البيان أن التأمين المؤقت الخاص بكل عملية يسدد طبقًا لطرق السداد الموضحة بكراسة الشروط والمواصفات الخاصة بكل عملية، ويسدد التأمين النهائي بنسبة 10 % من إجمالي قيمة استغلال الثلاث سنوات لكل مزايدة.