8 وفيات و12 مصابا.. كامل الوزير يتفقد موقع حادث ميني باص الإسماعيلية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

تفقّد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، موقع حادث تصادم قطار بميني باص في منطقة جلبانة بالقنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية، كما زار مستشفى القنطرة شرق لمتابعة حالة المصابين والاطمئنان على تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة.

وأعلنت هيئة السكك الحديدية وقوع تصادم بين قطار رقم 293 ركاب، المتجه على خط القنطرة شرق – بئر العبد، وميني باص عبر من مكان غير مخصص لعبور المركبات، في المسافة بين محطتي القنطرة شرق وجلبانة، مما أسفر عن مصرع 8 أشخاص وإصابة 12 آخرين، بينهم طفل في حالة حرجة بالعناية المركزة.

ووفقًا لمصادر طبية، نُقل المصابون إلى مستشفى القنطرة شرق وسط حالة طوارئ طبية لإنقاذ الحالات الحرجة.

وأكدت هيئة السكك الحديدية أن العبور العشوائي من أماكن غير مخصصة يشكل خطرًا على حياة المواطنين، مشددة على ضرورة الالتزام باستخدام المزلقانات الرسمية تفاديًا للحوادث.

وباشرت النيابة العامة التحقيق في ملابسات الحادث، فيما تعمل الجهات المختصة على رفع آثار التصادم وإعادة حركة القطارات إلى طبيعتها.