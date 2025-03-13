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بالصور.. ما تبقى من أطفال حضانة سيد المرسلين في حادث قطار القنطرة شرق

06:15 م الخميس 13 مارس 2025
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الإسماعيلية - أميرة يوسف:

كشف أحد أهالي منطقة جلبانة أن ضحايا حادث تصادم القطار والميني باص، الذي وقع اليوم الخميس في القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية، هم أطفال من حضانة "سيد المرسلين"، حيث وقع الحادث أثناء عودتهم إلى منازلهم.

وكان قطار ركاب رقم 293، بخط القنطرة شرق – بئر العبد، قد اصطدم بميني باص أثناء عبوره من مكان غير مخصص، ما أدى إلى وفاة 8 أشخاص وإصابة 12 آخرين، بينهم طفل في حالة حرجة بالعناية المركزة.

وسارعت فرق الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى القنطرة شرق، وسط حالة من الصدمة بين الأهالي.

وتواصل الجهات المختصة تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادث، فيما جددت هيئة السكك الحديدية تحذيراتها بشأن العبور من المزلقانات غير الشرعية، لما تشكله من مخاطر على أرواح المواطنين.

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