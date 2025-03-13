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سائق ميكروباص أكتوبر يرفض التعويض: "الدولة ستنصفني"

05:24 م الخميس 13 مارس 2025

النائب احمد دياب وسط أهالى المجنى عليه بمدينة 6 اك

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الفيوم - حسين فتحي:

أكد النائب أحمد دياب، عضو مجلس النواب عن الفيوم، أن سائق الميكروباص المعتدى عليه في مدينة 6 أكتوبر يرفض أي تعويض مالي من المتهم أو عائلته، مشددًا على ثقته في أن الدولة ستنصفه.

وأوضح دياب أن الواقعة بدأت باحتكاك بسيط بين سيارة الضحية، التي تقل تلاميذ المدارس، وسيارة زوجة المتهم، مما دفع الأخير، وهو ضابط سابق بالمعاش، للاعتداء على السائق وتحطيم زجاج المركبة أمام المارة.

وأشار إلى أن الجهات الأمنية ألقت القبض على المتهم، وتم وضعه قيد التحقيق، حيث يُنتظر قرار النيابة العامة. وأضاف أن المجني عليه سجل محضرًا رسميًا، ورفض جميع محاولات التصالح، مصرًا على استكمال الإجراءات القانونية.

وكانت وزارة الداخلية قد رصدت تداول مقطع فيديو يوثق الاعتداء، مما دفع النائب العام لإصدار توجيهاته بسرعة القبض على المتهم والتحقيق معه.

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