التضامن تتابع حادث قطار الإسماعيلية وتوجه بصرف تعويضات للمتضررين

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

تتابع وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة مايا مرسي، تداعيات حادث تصادم قطار بسيارة قرب محطة كهرباء جلبانة بالإسماعيلية، والذي أسفر عن وقوع وفيات وإصابات بين الركاب.

ووجهت الوزيرة فرق الإغاثة بالهلال الأحمر المصري ومديرية التضامن بالإسماعيلية بتقديم الدعم العاجل للأسر المتضررة، وضمان توفير الرعاية اللازمة للمصابين وذوي الضحايا.

كما أصدرت توجيهات بصرف التعويضات المالية للأسر المتضررة بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية، في إطار جهود الوزارة لتخفيف التداعيات الإنسانية للحادث.

وتواصل الوزارة متابعة الموقف عن كثب لضمان توفير كل أوجه الدعم للمحتاجين ضمن دورها المجتمعي لحماية الفئات الأولى بالرعاية.

اقرأ أيضًا:

اصطدم بسيارة محملة بالأطفال.. 8 قتلى و12 مصابًا في حادث قطار الإسماعيلية

تصادم مروع بين قطار وسيارة في الإسماعيلية.. وإصابات بين الركاب