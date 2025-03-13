تقرير مبدئي: سائق الميني باص السبب الأول في حادث قطار الإسماعيلية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

كشف التقرير المبدئي للهيئة القومية لسكك حديد مصر أن سائق الميني باص اقتحم خط السكك الحديدية من معبر غير قانوني، مما أدى إلى وقوع حادث التصادم المروع قرب محطة كهرباء جلبانة بالإسماعيلية.

وأوضح التقرير أن السائق تفاجأ بقدوم القطار أثناء العبور، ولم يتمكن قائد القطار من التوقف في الوقت المناسب، ما تسبب في اصطدام مباشر أسفر عن سقوط ضحايا وإصابات بين الركاب.

وأكدت هيئة السكك الحديدية أن مثل هذه السلوكيات تعرض الأرواح للخطر، مشددة على ضرورة التزام السائقين باستخدام المزلقانات الرسمية لتجنب الحوادث.

في غضون ذلك، تواصل الجهات المختصة رفع آثار الحادث وإعادة حركة القطارات، فيما تباشر النيابة العامة التحقيقات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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