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‬ننشر أسماء المصابين في انفجار محل الكنافة بالمنصورة

04:41 م الخميس 13 مارس 2025

إسعاف أرشيفية

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الدقهلية- رامي محمود:

استقبل مستشفى الطوارئ الجامعي بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية، 17 مصابا جراء وقوع انفجار بمحل مخبوزات وحلويات لصناعة الكنافة والقطائف والمعجنات بشارع جمال الدين الأفغاني "الأوتوبيس القديم".

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على ألسنة النيران بعدما التهمت محتويات المخبز قبل امتداده إلى باقي المحلات المجاورة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الطوارئ الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

تلقى اللواء دكتور حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغًا بانفجار بمحل مخبوزات لصناعة الكنافة والقطايف والمعجنات بشارع جمال الدين الأفغاني الاتوبيس القديم في المنصورة ووجود عدة مصابين .

هرعت سيارات الإطفاء وقوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ وجرى السيطرة على النيران التي التهمت محتويات المحل وماكينات صنع الكنافة والقطائف، وذلك قبل امتداد النيران إلى باقي المحلات المجاورة.

وبالفحص تبين اندلاع الحريق بمحل وإصابة 17 شخصًا وهم: سيف محمد - 12 سنة، دنا شريف - 8 سنوات، ديما شريف - 11 سنة، هبة علي - 35 سنة، وليد عبد الخالق - 47 سنة، محمد أحمد - 36 سنة، عبد الحميد محمد - 25 سنة، حمادة إبراهيم - 22 سنة، أميمة محمد - 59 سنة.

كما أصيب في الحادث كلا من: فوزية فتحي - 61 سنة، خالد السيد - 20 سنة، محمد عبد الرازق - 47 سنة، أحمد سعد - 47 سنة، محمد طاهر - 38 سنة، سالي صبحي - 35 سنة، صفية محمد - 9 سنوات، فتحي علي - 21 سنة.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الطوارئ الجامعي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

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