اصطدم بسيارة محملة بالأطفال.. 8 قتلى و12 مصابًا في حادث قطار الإسماعيلية

الإسماعيلية- أميرة يوسف:

لقى 8 أشخاص مصرعهم وأصيب 12 آخرين في حادث تصادم قطار بسيارة ربع نقل محملة بالأطفال بالقرب من محطة محولات الكهرباء في منطقة جلبانة بالقنطرة شرق في الإسماعيلية .

هرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى القنطرة شرق لتلقي العلاج اللازم.

وأكدت مصادر طبية، أن مستشفى القنطرة شرق استقبل المصابين، وهم "أسيل وائل محيسن، روفان عبدالعال، محمد موسى، ريماس، أحمد شكري، مكة حمادة، محمد حمدي، أحمد محمد السيد، يوسف إسماعيل، بالإضافة إلى السائق أحمد عوض عبدالغني، البالغ من العمر 40 عامًا، والمقيم بعزبة ناصر، إلى جانب شخص مجهول الهوية، بينما يرقد طفل آخر في العناية المركزة، حيث يعمل الأطباء على محاولة إنقاذه وسط حالة طوارئ داخل المستشفى.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع التصادم، حيث فرضت قوات الأمن طوقًا أمنيًا حول المكان وبدأت التحقيق في أسباب الحادث، كما تولت فرق الإنقاذ رفع آثار التصادم لتسهيل إعادة حركة القطارات إلى طبيعتها.

وبحسب شهود عيان، فإن الحادث وقع عندما حاول سائق السيارة العبور من مزلقان غير شرعي أثناء مرور القطار، ما أدى إلى الاصطدام المباشر وانقلاب السيارة، متسببًا في هذا العدد الكبير من الضحايا.

من جانبها، بدأت النيابة العامة التحقيق في الحادث، حيث انتقل فريق لمعاينة الموقع والاستماع إلى شهادات المصابين فور استقرار حالتهم، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. و

في الوقت نفسه، تواصل الجهات المختصة العمل على إزالة آثار الحادث وإعادة حركة القطارات إلى طبيعتها، وسط دعوات شعبية لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل.

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