تصادم مروع بين قطار وسيارة في الإسماعيلية.. وإصابات بين الركاب

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

شهدت منطقة جلبانة التابعة لمركز القنطرة شرق حادث تصادم مروع بين قطار وسيارة بالقرب من محطة الكهرباء، مما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات بين الركاب.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع التصادم، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين قبل نقلهم إلى مستشفى القنطرة شرق لتلقي العلاج، كما تواجدت قوات الحماية المدنية والشرطة لتأمين الموقع ومنع أي تكدس مروري في المنطقة.

وتكثف الجهات المعنية جهودها لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها، كما بدأت الجهات الأمنية التحقيق في الواقعة لكشف ملابسات التصادم وتحديد الأسباب التي أدت إلى وقوعه.

وتناشد هيئة السكك الحديدية المواطنين ضرورة الالتزام بإشارات المرور والتحذيرات لتجنب وقوع مثل هذه الحوادث، لا سيما في المناطق القريبة من المحطات والمزلقانات غير المؤمنة بشكل كافٍ.

وتتابع الجهات التنفيذية في المحافظة تطورات الموقف، فيما يجري إعداد تقرير شامل حول الحادث لعرضه على الجهات المختصة لاتخاذ القرارات المناسبة.