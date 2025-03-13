شخص يمنع آخر من الصلاة داخل مسجد بطنطا: "أنا اللي جددت الجامع وحقي أقول مين يصلي"

الغربية- مروة شاهين:

شهدت قرية ميت حبيش البحرية بمحافظة الغربية واقعة مؤسفة، حيث قام أحد الأشخاص بالاعتداء على مصلي داخل مسجد الشيخ شعبان أثناء صلاة التراويح، ومنعه من أداء الصلاة.

وأثارت هذه الواقعة حالة من الاستياء والغضب بين أهالي القرية، الذين استنكروا هذا التصرف المشين الذي يسيء إلى حرمة المسجد.



ووفقًا لشهود عيان من أهالي القرية، تصادف وجود والد أحد المتهمين في قضية قتل سابقة داخل المسجد أثناء صلاة التراويح، وعندما حضر أحد أفراد عائلة المجني عليه، نشبت مشادة كلامية بين الطرفين، تطورت إلى اعتداء بالضرب ومنع المصلي من إكمال صلاته، حيث قال المعتدي: "أنا اللي مجدد الجامع وأقول مين اللي يدخل يصلي"، في إشارة إلى أنه قام بتجديد المسجد على نفقته الشخصية.

وأكد أحد أهالي القرية أن الخلافات بين العائلتين منذ أشهر بعد مقتل أحد أقارب الشخص المعتدي، وتم الحكم على اثنين متهمين بالسجن 7 سنوات وهم أبناء الشخص المعتدى عليه بالمسجد، مشيرا إلى أن الأول قام بتجديد المسجد على حسابه الشخصي منذ فترة.

في المقابل قال مصدر بمديرية الأوقاف بالغربية، إن الواقعة حدثت يوم الجمعة الماضي لوجود خلاف بين العائلتين وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.