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رئيس بنك مصر يزور محافظة الدقهلية لمتابعة سير الخدمات بالفروع -صور

01:46 م الخميس 13 مارس 2025
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    رئيس بنك مصر يزور محافظة الدقهلية (4)
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    رئيس بنك مصر يزور محافظة الدقهلية (5)
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    رئيس بنك مصر يزور محافظة الدقهلية (9)
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    رئيس بنك مصر يزور محافظة الدقهلية (3)
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الدقهلية - رامي محمود:

استقبل اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، المحاسب هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وذلك في إطار زيارته التفقدية لفرع البنك بالمحافظة، لمتابعة سير العمل والوقوف على مستوى الخدمات المصرفية المقدمة للمواطنين.

خلال اللقاء، رحّب المحافظ برئيس مجلس إدارة بنك مصر والوفد المرافق له والذي ضم الاستاذ ايهاب دره رئيس قطاع الفروع والتجزئة ببنك مصر، و إبراهيم المليجى مدير عام منطقة الدقهلية، مشيدًا بالدور الحيوي الذي يقوم به البنك في دعم الاقتصاد الوطني وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى جهوده في تعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي.

وأشار المحافظ إلى أهمية التعاون بين الجهاز المصرفي والجهات التنفيذية بالمحافظة لدعم المشروعات التنموية والخدمية، وتوفير التسهيلات اللازمة للمستثمرين ورواد الأعمال، بما يساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة لأبناء الدقهلية.

من جانبه، أعرب المحاسب هشام عكاشة عن سعادته بزيارة محافظة الدقهلية، مؤكدًا أن بنك مصر يولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير خدماته المصرفية في مختلف المحافظات، من خلال تحديث الفروع وتقديم أحدث الحلول التكنولوجية التي تساهم في تيسير المعاملات البنكية للمواطنين والشركات.

وأكد أن البنك مستمر في تقديم برامجه التمويلية لدعم الشباب ورواد الأعمال، تماشيًا مع توجهات الدولة لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وفي ختام اللقاء، جرى التأكيد على أهمية استمرار التعاون بين بنك مصر ومحافظة الدقهلية لدعم المبادرات التنموية والمشروعات الاستثمارية التي تخدم المواطنين، مع التأكيد على تسهيل الإجراءات المصرفية للمستثمرين وتقديم الدعم اللازم للقطاعات الاقتصادية المختلفة بالمحافظة.

واصطحب محافظ الدقهلية رئيس مجلس إدارة البنك والوفد المرافق له في جولة تفقدية بمتحف أعلام الدقهلية بمبنى ديوان عام المحافظة حيث تاريخ وعراقة الشخصيات الإعلام أبناء الدقهلية الذين أثروا الحياة في مصر والعالم في كافة المجالات الفكرية والثقافية والعلمية والطبية والأدبية والسياسية والدينية.

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بنك مصر رئيس بنك مصر محافظة الدقهلية اللواء طارق مرزوق
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