محافظ قنا يكرم مسعفًا وسائقًا أعادا 227 ألف جنيه عثرا عليها في حادث

قنا- عبدالرحمن القرشي :

كرّم الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، المسعف عبود رفاعي أحمد، بفرع هيئة الإسعاف المصرية بقنا، والسائق ماهر عبد الواحد أحمد، بنقطة إسعاف تمركز البطحة بنجع حمادي، التابعة لمرفق إسعاف قنا، وذلك تقديرًا لأمانتهما وحرصهما على رد مبلغ مالي يقدر بـ 227 ألف جنيه إلى أصحابه.

جاء التكريم بحضور الدكتور محمد فؤاد عبد المجيد، مدير فرع هيئة الإسعاف المصرية بقنا، و محمد أحمد بدر، المشرف العام بهيئة الإسعاف المصرية في المحافظة.

وأوضح محافظ قنا أن هذا التكريم جاء تقديرًا لما أبداه المسعف والسائق من أمانة وإخلاص، حيث قاما برد مبلغ مالي كبير إلى أصحابه بعد أن عثرا عليه أثناء أداء واجبهما في إنقاذ مواطن تعرض لحادث سير على الطريق الصحراوي الغربي بقنا.

وأكد "عبد الحليم" حرص المحافظة على تسليط الضوء على النماذج المشرفة والمضيئة، بهدف تقديم القدوة والمثل في الإخلاص والتفاني أثناء أداء العمل وخدمة المواطنين.

من جانبهم، أعرب المسعف والسائق عن بالغ شكرهما وسعادتهما بهذا التكريم، مؤكدين أن ما قاما به يعكس القيم النبيلة التي يتحلى بها العاملون في هيئة الإسعاف المصرية، وأن الأمانة هي جزء لا يتجزأ من واجباتهم المهنية والإنسانية.