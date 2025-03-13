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"أكل ودنه".. ميكانيكي يصاب بعاهة مستديمة في بورسعيد والقضاء ينصفه

12:54 م الخميس 13 مارس 2025

تعبيرية عن محاكمة

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بورسعيد - طارق الرفاعي:

أصيب ميكانيكي بهيئة قناة السويس في بورسعيد بعاهة مستديمة، اثر إقدام أحد الأشخاص على قضم أذنه بمساعدة اثنين آخرين.

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 8 نوفمبر 2023، بدائرة قسم الزهور، بتعرض المجني عليه: محمد فتحي أحمد عبد العزيز، لإصابة عمدية بعد خلافات سابقة مع 3 متهمين، حيث قام المتهم الأول بقضم أذن المجني عليه اليسرى، بينما كان المتهم الثاني يحمل سلاحًا أبيض سكين، والمتهم الثالث يكبله، مما نتج عن ذلك إصابة المجني عليه بعاهة مستديمة بنسبة 5% وفقًا لتقرير الطب الشرعي.

وشهد المجني عليه الذي يعمل ميكانيكي بمؤسسة قناة السويس، ومقيم بمساكن الجوهرة، بأنه وعلى إثر خلافات بينه وبين المتهمين، ترصد له المتهمون وقام المتهم الثالث بتكبيله، بينما قام المتهم الأول بقضم أذنه اليسرى، وذلك بحضور المتهم الثاني الذي كان يحمل سلاحًا أبيض، مما تسبب في إصابته بإعاقة دائمة.

قضت محكمة جنايات بورسعيد بمعاقبة المتهمين بالسجن 5 سنوات بتهمة إحداث إصابة عمدية بعاهة مستديمة، وحيازة سلاح أبيض دون ترخيص.

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عاهة مستديمة بورسعيد خلافات محاكمة
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