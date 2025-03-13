إزالة 6 مزارع سمكية مخالفة بجنوب بورسعيد -صور

بورسعيد - طارق الرفاعي:

شنت مديرية الزراعة في بورسعيد، برئاسة المهندس كامل تويج، حملة مكبرة، اليوم الخميس، لإزالة المخالفات ضمن الموجة 25 لإزالة التعديات على أراضي الدولة، وذلك بمشاركة رجال مديرية أمن بورسعيد وحي الجنوب.

وأسفرت الحملة عن إزالة 6 مزارع سمكية بالمخالفة لحرم الطريق على مساحة 30 فدان بجمعية "أم خلف البحرية" التابعة للمراقبة العامة "قطاع الاستصلاح".

وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المتعدين وإلزامهم بإعادة الشيء إلى أصله على نفقتهم الخاصة، والعمل على عدم تكرار تلك المخالفات، ومحاسبة المخالفين.