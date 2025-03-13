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تفاصيل سقوط مستريح قنا بعد الاستيلاء على مدخرات 15 ألف مواطن.. أوهم ضحاياه بأرباح 40%

11:44 ص الخميس 13 مارس 2025

ضبط متهم- أرشيفية

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قنا-عبدالرحمن القرشي :
في واقعة صادمة هزت أرجاء محافظة قنا وامتدت لتشمل محافظات أخرى، تقدم عدد كبير من المواطنين ببلاغات إلى النيابة العامة، يتهمون فيها مواطناً من نجع حمادي بالنصب والاحتيال عليهم.

المتهم، الذي عرف إعلامياً بلقب "مستريح نجع حمادي"، تمكن من الاستيلاء على مدخرات ما يقرب من 15 ألف شخص على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال جروب على تطبيق "تليجرام".

القصة بدأت عندما حرر 30 شخصاً محاضر ضد المتهم، المدعو علاء.ع، يتهمونه بالاستيلاء على أموالهم بعد أن أوهمهم باستثمارها في مشاريع مربحة في مجالي البترول والذهب.

وبحسب البلاغات، كان المتهم يعد ضحاياه بأرباح خيالية تتجاوز 40%، وهو ما دفع الكثيرين إلى تسليمه مدخراتهم.

كشفت التحريات أن المتهم بدأ نشاطه منذ حوالي عام، حيث اعتمد في البداية على الإعلانات الترويجية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبعد أن تمكن من جذب عدد من الضحايا، أنشأ جروبات على تطبيق "تليجرام" ضمت ما يقرب من 15 ألف شخص، وفي هذه الجروبات، كان المتهم يروج لمشاريعه الوهمية، ويقنع ضحاياه بأهمية الاستثمار معه لتحقيق أرباح تفوق ما تقدمه البنوك.

فور تلقيها البلاغات، بدأت الأجهزة الأمنية في فحصها، وتكثيف جهودها لضبط المتهم، كما تقوم الأجهزة الأمنية بفحص البلاغات المقدمة من الضحايا بمختلف المحافظات المصرية.

تكررت في الآونة الأخيرة حوادث النصب والاحتيال التي يرتكبها أشخاص يطلق عليهم "المستريحون"، والذين يستغلون طمع الضحايا في تحقيق أرباح سريعة، ولذلك، تحذر الأجهزة الأمنية المواطنين من الانسياق وراء هذه الوعود الوهمية، وتدعوهم إلى توخي الحذر والتأكد من مصداقية أي مشروع استثماري قبل المشاركة فيه.



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قنا سقوط مستريح قنا مستريح نجع حمادي
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