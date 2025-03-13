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"كان بيغسل وشه".. مصرع شاب في ترعة الفاروقية بسوهاج

11:06 ص الخميس 13 مارس 2025

جثة - أرشيفية

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سوهاج- عمار عبدالواحد:

لقي شاب مصرعه، غرقًا أثناء غسيل وجهه في ترعة الفاروقية، بدار السلام شرقي محافظة سوهاج.

تلقى مأمور مركز شرطة دار السلام، إشارة من المستشفى المركزي بوصول "عبد الرحيم. م" 18 عامًا عامل جثة هامدة، ادعاء غرق.

أفادت والدته "حنان. ع" 40 عامًا، ربة منزل أنه أثناء قيام ابنها المذكور بغسل وجهه من مياه ترعة الفاروقية أمام منزلهم بذات الناحية، انزلقت قدماه وسقط بها لعدم إجادته السباحة توفي غرقًا، ونفت الشبهة الجنائية.

بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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سوهاج ترعة الفاروقية غرق شاب
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