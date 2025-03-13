طالبة تنهي حياتها بالحبة القاتلة في سوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

أنهت طالبة حياتها بتناول قرص حفظ الغلال السام، بطهطا شمالي محافظة سوهاج، وذلك بسبب سوء حالتها النفسية.

تلقى مأمور قسم شرطة طهطا، إشارة من مستشفى طهطا العام بوصول "الزهراء. ا" 16 عامًا طالبة بالصف الثاني الثانوي مصابة بحالة تسمم، ادعاء تناول قرص حفظ الغلال السام، وتم تحويلها لمستشفى سوهاج الجامعي الجديد وتوفيت عقب وصولها.

أفاد والدها أنه أثناء تواجد ابنته المذكورة بالمنزل تناولت قرص حفظ الغلال، ما أدى إلى وفاتها لسوء حالتها النفسية، ونفى الشبهة الجنائية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.