"متعلق من رقبته".. العثور على جثة فلاح داخل حظيرة مواشي في الفيوم



الفيوم- حسين فتحى:

عثر أهالي منطقة "دلة" على جثة فلاح تتدلى من عرق خشبي داخل مزرعة بمنطقة دلة بالفيوم.

البداية كانت بتلقي اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، إخطارًا، يفيد بالعثور على جثه "جبر. س. أ"، 47 عاما، "فلاح" تتدلى من رقبته مربوط بعرق خشبي داخل مزرعة مواشي.

على الفور تم تشكيل فريق بحث، إذ تبين من التحريات الأولية، أنه لا يوجد شبهة جنائية وراء العثور على جثة المتوفى، إذ أنه يٌعاني من اضطراب نفسي ومصاب بمرض القدم السكري.

من جانبه، نفى نجل المتوفى وجود أي خلافات بينه وبين أحد، لافتا إلى أن والده هو الذي شنق نفسه بحبل داخل مزرعة مواشي بمدينة الفيوم.

تم نقل جثة المتوفي لمشرحة مستشفى الفيوم، وأخطرت نيابة بندر الفيوم التي تتولى التحقيق.