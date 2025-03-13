حجبت الرؤية.. شبورة مائية كثيفة تضرب محافظة كفر الشيخ- صور



كفر الشيخ- إسلام عمار:

تعرضت مدن ومراكز محافظة كفر الشيخ، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، إلى شبورة مائية كثيفة وسط استمرار حركة السير على بعض الطرق في المحافظة.

ووفق ذلك، أطلقت الوحدات المحلية الكائنة بالمدن والمراكز الساحلية في محافظة كفر الشيخ تحذيراتها للسائقين على الطرق العامة والسريعة الواقعة في نطاقها بتوخي الحذر خلال قيادتهم سياراتهم على تلك الطرق حرصًا على سلامتهم.

ووجه اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، قيادات الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة بضرورة إخطار غرفة العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة بشأن حالة الطقس على مدار الساعة ومتابعة حركة السير على الطرق العامة والسريعة، وذلك عقب تعرض المحافظة لشبورة مائية كثيفة.