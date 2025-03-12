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بسبب "ركنة سيارة".. ضبط المتهم بإطلاق النار على شاب في الإسماعيلية

10:39 م الأربعاء 12 مارس 2025

حبس

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الإسماعيلية - أميرة يوسف:

تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، من القبض على المتهم بالتعدي على شاب ببندقية خرطوش، في منطقة السحارة بقرية أبو عطوة.

وكشفت التحريات أن مشاجرة نشبت بين شخصين بسبب خلاف على أولوية "ركن سيارة"، مما دفع أحدهما إلى إطلاق النار على الآخر، متسببًا في إصابته بجروح ونزيف في المخ، إلى جانب إصابات متفرقة بالجسد.

من جانبه أمر مدير أمن الإسماعيلية بتشكيل فريق من المباحث بالتعاون مع ضباط مركز شرطة الإسماعيلية لضبط المتهم، حيث نجحت حملة أمنية موسعة، في القبض على المتهم "عبد الرحمن. س" وضبط السلاح المستخدم في الواقعة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

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المتهم بالتعدي على شاب قرية أبو عطوة الإسماعيلية مدير أمن الإسماعيلية النيابة العامة
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