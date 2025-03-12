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قبل عرضها بالأسواق.. ضبط 10 أطنان مخلل فاسد في سوهاج - صور

10:27 م الأربعاء 12 مارس 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    ضبط 10 أطنان مخلل فاسد في سوهاج
  • عرض 10 صورة
    ضبط 10 أطنان مخلل فاسد في سوهاج
  • عرض 10 صورة
    ضبط 10 أطنان مخلل فاسد في سوهاج
  • عرض 10 صورة
    ضبط 10 أطنان مخلل فاسد في سوهاج
  • عرض 10 صورة
    ضبط 10 أطنان مخلل فاسد في سوهاج
  • عرض 10 صورة
    ضبط 10 أطنان مخلل فاسد في سوهاج
  • عرض 10 صورة
    ضبط 10 أطنان مخلل فاسد في سوهاج
  • عرض 10 صورة
    ضبط 10 أطنان مخلل فاسد في سوهاج
  • عرض 10 صورة
    ضبط 10 أطنان مخلل فاسد في سوهاج
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سوهاج- عمار عبدالواحد:

أعلن الدكتور عمرو دويدار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، اليوم الأربعاء، ضبط 10 أطنان من المخلل المشكل، والتي يكثر الإقبال عليها خلال الشهر الكريم، بأحد مخازن تصنيع وتجهيز وبيع المخلات في طهطا.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بسوهاج أنه فور ورود معلومات عن وجود كميات كبيرة من المخلات غير صالحة للاستهلاك وبها تغير في الخواص الطبيعية، وجه بتحرك فريق الضبط من مكتب مراقبة الأغذية بطهطا، وتم مداهمة المخزن وضبط 10 أطنان من المخلل المشكل، وسحب العينات اللازمة للفحص والتحليل.

وأضاف "دويدار" أنه ضُبط أيضًا بالمخزن طن ملح مجهول المصدر، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المضبوطات.

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ضبط مخلل فاسد بسوهاج الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج مخازن تصنيع وتجهيز وبيع المخللات مخلات غير صالحة للاستهلاك
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