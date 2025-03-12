مهندس زراعي بدرجة شيف.. "خالد" يستثمر هوايته في الطهي بعربة مأكولات بالشرقية

الشرقية - ياسمين عزت:

كادت أن تتوقف مصادر دخله للإنفاق على أسرته، رغم عمله "فني صيانة حاسب آلي وهاتف محمول"، فضلًا عن عمله بإحدى الشركات "مهندس زراعي"، إلا أن ظروفا تعرض لها كانت عثرة في تحقيق دخل مادي لأسرته، فاستعان بموهبته القديمة في الطهي وانطلق بمشروع ساندوتشات ووجبات على عربة في الشارع.

التقى "مصراوي" الشاب الأربعيني خالد عبد الباسط، والذي أوضح في حديثه أنه حاصل على بكالوريوس هندسة زراعية وعمل بعدد من الشركات في مجال دراسته، كما استطاع احتراف عمل آخر بالممارسة المستمرة، إذ احترف صيانة المحمول وأجهزة الحاسب الآلي منذ أيام دراسته في الثانوية العامة وجعلها عملًا يدر منه ربح ونفقات دراسته.

أضاف خالد أنه ظل يعمل في عدة مجالات منها زراعية تارة وأخرى أدوية بيطرية والدواجن، وصيانة الحاسب الألي، إلا أنه توقف في عام الكورونا 2020، مؤكدًا أنه لم يقف أمام ظروفه واسترجع من الذاكرة حبه للطهي والأصناف المميز في إعدادها "كنت بعمل عزومات لعائلتي وأصحابي، وكنت شاطر في عمل ساندوتشات مثيلة المطاعم" حسب قوله.

وأشار خالد إلى أنه بدأ مشروعه بأقل الإمكانيات بعربة مأكولات في الشارع بمدينة منيا القمح في محافظة الشرقية، وظل يثبت جودة منتجاته ويطور من عمله بتقديم ما يقدم في المطاعم لجذب العملاء واستمرار مصدر دخل، أملًا في افتتاح مطعم كبير وتقديم أصناف شهية من الأطعمة إلى جانب الأساسي الذي يقدمه.