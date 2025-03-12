مصرع معلم وإصابة آخر في حادث تصادم بسوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

لقي معلم مصرعه وأصيب آخر في حادث تصادم، اليوم الأربعاء، بطما شمالي محافظة سوهاج، ونقلت الجثة والمصاب إلى المستشفى المركزي، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

تلقى اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج إخطارًا بوقوع حادث تصادم ووجود متوفى ومصابـ دائرة مركز شرطة طما.

انتقل إلى مكان البلاغ مأمور وضباط مركز شرطة طما، وسيارة إسعاف، وتبين وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل ودراجة نارية "موتوسيكل".

نتج عن الحادث مصرع "مجدي. م" 57 عامًا، معلم، وإصابة "عمر. ا" 38 عامًا، معلم، بكسور وجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.