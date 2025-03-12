تشييع جثامين 3 أشخاص ضحايا حادث تصادم ببني سويف

بني سويف-حمدي سليمان:

يوم مر كأنه دهر على أهالي قرية قمن العروس التابعة لمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف، وخيم الحزن على شوارع القرية التي اتشحت بالسواد حزنًا على أبنائها الثلاثة ضحايا حادث تصادم أثناء عودتهم من عملهم.

تعالت أصوات الصراخ فى منازل القرية، وتجمع الأهالي في مشهد مهيب لتشييع جثامين الضحايا الثلاثة إلى مثواهم الأخير.

كانوا صايمين وراجعين يفطروا فى البلد"، بهذه العبارة أكد أهالي القرية، أن حسام أحمد عبد الله، ومحمود سعيد فتحي، ومحمد فتحى تمام، والذين تربطهم علاقة قرابة وصداقة، خرجوا من عملهم بأحد المصانع بمنطقة كوم أبو راضي الصناعية، مستقلين دراجتهم النارية كالمعتاد، وفي طريقهم للقرية للحاق بالإفطار بصحبة أسرهم، إلا أن القدر لم يمهلهم وصدمتهم سيارة نصف نقل "جامبو"، فلقوا مصرعهم في الحال.

كانت مديرية أمن بني سويف، قد تلقت إخطارًا من شرطة النجدة، بتصادم سيارة نصف نقل بدراجة نارية على طريق السحارة، بالقرب من مدخل قرية أبويط التابعة لدائرة مركز الواسطى.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل الجثامين الثلاثة إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.