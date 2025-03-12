السيطرة على حريق في حظيرة مواشي ببني سويف - صور

بني سويف- حمدي سليمان:

سيطرت قوات الحماية المدنية ببني سويف، اليوم الأربعاء، على حريق شب في حظيرة مواشي، بنطاق مركز الفشن جنوب المحافظة.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، بنشوب حريق في حظيرة مواشي يمتلكها "أحمد.ع.إ" بقرية الجمهود التابعة لمركز الفشن، جرى التوجيه بسرعة انتقال سيارات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ.

انتقلت سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق، وتمكنت القوات من السيطرة على النيران، دون خسائر في الأرواح أو إصابات بشرية، وتحرر محضر بالواقعة.