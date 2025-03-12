تأجيل محاكمة المتهمين بقتل مواطن والشروع في قتل 3 آخرين بالشرقية

الشرقية- ياسمين:

قررت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة المتهمين بقتل مواطن وإصابة 3 آخرين عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بنطاق دائرة مركز شرطة الزقازيق، لجلسة 13 إبريل المقبل.

تعود تفاصيل القضية رقم 31257 لسنة 2024 كلي جنوب الزقازيق والمفيدة برقم 6777 لسنة 2024 كلي جنوب الزقازيق، عندما أحالت النيابة العامة كلا من "أحمد.ح.ع" و"محمد.ح.ع" و"إيهاب.ح.ع" و"حمدي.ع.ع" بتهمة قتل المجني عليه أحمد عبد المنعم عبد الفتاح، عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله باستخدام أسلحة بيضاء وشومة محدثين إصابته التي تسببت في إزهاق روحه - حسب ما جاء به تقرير الطب الشرعي.

وشرع المتهمون الأربعة في قتل حسام أحمد عبد المنعم، مع سبق الإصرار والترصد، واستخدموا أسلحة بيضاء وشوكة لإنهاء حياته، لكنه نجا من فعلهم لأسباب غير متوقعة.

كما أحدثوا إصابات بالغة بكل من محمود محمد عبد المنعم، وسعيد محمد عبد المنعم، في محاولة لإنهاء حياتهم، وسببت الإصابات اضطرارهم للعلاج لمدة 20 يومًا.