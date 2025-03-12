ورم خطير يهدد بالعمى.. جراحة دقيقة تنقذ عين رضيعة بسوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

نجح قسم طب وجراحة العيون بمستشفى سوهاج الجامعي في إنقاذ عين رضيعة تبلغ من العمر 6 شهور، كانت تعاني من ورم بالعين اليمنى، مما أدى إلى إغلاقها تمامًا وعدم استجابتها للعلاج، ويعد حرمان العين من الرؤية في هذا العمر الصغير أحد أهم أسباب الإصابة بـالكسل الوظيفي، وهو مرض خطير قد يؤدي إلى فقدان النظر نهائيًا نتيجة عدم تطور مراكز الإبصار بالمخ بشكل سليم.

وأشاد الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، بهذا الإنجاز الطبي، مؤكدًا أن المستشفيات الجامعية تواصل تقديم خدمات طبية متميزة لأهالي المحافظة والمحافظات المجاورة، بفضل ما تمتلكه من كفاءات طبية وتجهيزات حديثة، مضيفًا أن نجاح هذه الجراحة الدقيقة يعكس المستوى المتميز الذي وصلت إليه الفرق الطبية بداخل الجامعة، والتزامها بتقديم الرعاية الصحية بأعلى جودة، خاصة للحالات الحرجة.

وأوضح الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس ادارة المستشفيات الجامعية أنه تم تحويل الطفلة من مركز البلينا إلى مستشفى سوهاج الجامعي، وعرضت حالتها على فريق طبي متخصص بالقسم، بقياده الدكتور علي محمود، الأستاذ المتفرغ ورئيس وحدة التجميل بالقسم، والذي قرر التدخل الجراحي العاجل لإنقاذ العين والمحافظة على الشكل الجمالي للوجه.

وذكر الدكتور أحمد كمال، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية أنه تم حجز الطفلة بالقسم المجاني، والتنسيق مع قسم التخدير لتحضيرها سريعًا نظرًا لخطورة حالتها، حيث أن الجراحة قد تستغرق ساعات مما قد يمثل تحديًا بسبب صغر سنها، كما تم تجهيز أكياس دم بالتعاون مع قسم التحاليل الطبية تحسبًا لاحتمالية أن يكون الورم دمويًا.

ومن جانبه قال الدكتور الأحمدي حمد السمان رئيس قسم طب وجراحة العيون إن الفريق الطبي نجح بعد جراحة دقيقة استمرت ساعتين، في استئصال الورم بالكامل من حجاج العين اليمنى عبر جرح تجميلي دقيق، وأكدت التحاليل أن الورم كان وحمة دموية خلقية حميدة، حيث تماثلت الطفلة بفضل الله للشفاء في أيام معدودة، وعادت القدرة البصرية إلى عينها، مثمناً الجهود المتميزة التي بذلها الفريق الطبي والتعاون بين الأقسام المختلفة في المستشفى، في ملحمة طبية ناجحة تعكس مستوى الخدمات الطبية المتقدمة بمستشفي سوهاج الجامعي.