محاولات لإصلاح قضبان السكك الحديدية بعد انحراف القطار الإسباني بطنطا

الغربية- مروة شاهين:

تشهد محطة السكك الحديدية بمدينة طنطا، اليوم الأربعاء، محاولات القطاع الفني بإصلاح قضبان السكك الحديدية ورفع عربات القطار المتضرر بعد خروج العربة الأولى من القطار الإسباني عن مسارها على القصبان، دون وقوع إصابات.

وأكد مصدر داخل السكك الحديدية بطنطا في تصريحاته لمصراوي أنه جار الآن محاولات إعادة فتح حركة السكك الحديدية بعد عطل لأكثر من ساعة، بعد صيانة القضبان و منطقة التحويلة التي شهدت الحادث.

وأضاف المصدر في تصريحاته أن القطار الإسباني رقم 910 القادم من " الإسكندرية -القاهرة" أثناء دخوله محطة طنطا وعند منطقة التحويلة خرجت العربة الأولي عن مسارها وانحرف 6 عربات وراءها، ولكن تمكن العاملين من السيطرة عليه ولم يحدث أى إصابات بين المواطنين أو العاملين .

وأضاف المصدر أنه جاري التحقيق في الحادث لمعرفة الأسباب والوقوف على ملابسات الحادث وإخطار الجهات المعنية .

كان خط السكك الحديدية بمدينة طنطا شهد خروج قطار عن القضبان بخط "الإسكندرية -القاهرة"، مما أدي إلي توقف حركة القطارات، دون وقوع إصابات.

وتلقت مديرية أمن الغربية، إخطارا من شرطة النجدة ببلاغ من محطة السكك الحديدية بمدينة طنطا بخروج العربة الأولى من القطار الإسباني عن القضبان قبل دخولها محطة السكك الحديدية بطنطا مما أدي إلي توقف حركة القطارات.

انتقلت قوات الأمن وأجهزة الحماية المدينة إلى محطة السكك الحديدية وتبين خروج العربة الأولى من القطار الإسباني عن مسارها وتم السيطرة على القطار دون وقوع إصابات .

تم إخطار النيابة العامة التي أمرت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.