محافظ الأقصر يشهد ختام ورشة عمل "مناقشة الخطة التنفيذية لتنمية الموارد الذاتية"

الأقصر - محمد محروس:

شهد المهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر، ختام ورشة عمل "مناقشة الخطة التنفيذية لتنمية الموارد الذاتية لمحافظات الأقصر وأسوان والفيوم وبني سويف ودليل إجراءات تنمية الموارد المحلية" والذي قام بتنظيمها مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية والممول من الاتحاد الأوروبي ويتم تنفيذه من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي برئاسة الدكتور محمد عفيفي مدير المشروع، وذلك بمشاركة فريق مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية.

وشهدت ورشة العمل مناقشة الدليل الإجرائي لملف تنمية الموارد الذاتية ومتابعة الخطة للتنفيذية بالمحافظة، وتطرقت ورشة العمل إلي العديد من الموضوعات الهامة التي بدأت بعروض للمحافظات المشاركة في ورشة العمل وكانت من أهمها عرض الإنجازات الخاصة بشأن أنشطة ومشروعات المحافظات وبالتركيز على الإعلانات والسويقات والمواقف وساحات الانتظار.

وتضمنت أيضا العروض، أهم التحديات والتحليل الرباعي لكل محافظة والتي تمت المناقشة بكيفية التغلب عليها حيث حرصت ورشة العمل على إجراء جلسات حوارية بين المشاركين وطرح الأسئلة على الخبراء والمدعوين من وزارة التخطيط والمالية والتنمية المحلية والتي يوجد العديد من الملفات التي تتشابك بها الوزارات مع المحافظات على سبيل المثال مناقشة ملف صندوق الخدمات وأيضا اللوائح الخاصة بالمواقف والحوافز التي تخص العاملين في التحصيل.

وجاءت ورشة العمل بالعديد من التوصيات والمخرجات والتي ثمنت بأهمية الدليل الإجرائي لتنمية الموارد الذاتية الذي تم مناقشته بورشة العمل والذي يتضمن الإطار القانوني والمؤسسي والتنظيمي والمالي والصناديق الخاصة والأهداف التنموية والإجراءات المنظمة، وأيضا العمل على زيادة الإيرادات فيما يخص المشروعات التي تم تحديدها حيث سيسهم ذلك في العمل على العديد من المشروعات الأخرى والتي ستسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.