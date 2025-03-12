" ترعة أدريجة ابتعلت رابح".. مصرع طفل غرقا في بني سويف

بني سويف- حمدي سليمان:

لقى طفل مصرعه غرقًا، في مياه ترعة قرية كوم أدريجة بمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف، وجرى انتشال الجثة ونقله إلى مشرحة المستشفى المركزي.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، بتعرض "رابح.أ.ع"، عامين، مقيم قرية أدريجة التابعة لمركز الواسطى، للغرق فى مياه ترعة القرية، فجرى التوجيه بسرعة انتشال الجثة ونقلها إلى أقرب مستشفى.

جرى انتشال الجثمان بمعرفة الأهالي، ونقله إلى مستشفى الواسطى المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر محضر بالواقعة.