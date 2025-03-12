إزالة 6 حالات تعدٍّ بالبناء المخالف في الإسماعيلية ضمن المرحلة الثانية من الموجة 25

الإسماعيلية – أميرة يوسف:

واصلت محافظة الإسماعيلية تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة 25 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، حيث تابع اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، سير العمل في الحملة التي تستمر خلال الفترة من 8 إلى 28 مارس 2025، وذلك في إطار توجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وبالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية، الداخلية، الدفاع، الزراعة، الري، ومحافظة الإسماعيلية.

وفي هذا السياق، تمت إزالة 6 حالات تعدٍّ بالبناء المخالف بدون ترخيص، بإجمالي مساحة 500 م²، وذلك بنطاق مركز ومدينة القنطرة شرق، تحت إشراف السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، وبحضور رئيس المركز، ونائب رئيس المدينة، ومسؤولي حماية الأراضي بالإدارة الزراعية، وقوات إنفاذ القانون.

شملت الإزالات أسوارًا ومباني غير مكتملة البناء وغير مأهولة بالسكان، مقامة على أراضي أملاك دولة خاضعة لولاية حماية الأراضي بالمراقبة العامة للتنمية والتعاون الزراعي، وذلك في إطار جهود المحافظة لمواجهة التعديات واسترداد الأراضي.

أكد محافظ الإسماعيلية على ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد لتنفيذ قرارات الإزالة، مشددًا على التنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية والوحدات المحلية وجهات الولاية لمنع عودة التعديات مرة أخرى، اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد المخالفين، والتعامل الفوري مع أي تعدٍّ جديد، الحفاظ على الأراضي المستردة والتصدي لأي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية.

تجدر الإشارة إلى أن حملة الموجة 25 تنفَّذ على ثلاث مراحل، حيث بدأت المرحلة الأولى في الفترة من 8 إلى 28 فبراير 2025، وتستمر المرحلة الثانية حتى 28 مارس 2025، على أن تنطلق المرحلة الثالثة في 5 أبريل وتستمر حتى 25 أبريل 2025.

تأتي هذه الجهود في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة التصدي بحزم لكافة أشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، واستكمال جهود استرداد الأراضي، وذلك بمتابعة مستمرة من الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية.