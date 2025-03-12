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120 فرش حشيش في سيارة.. حبس 3 طلاب جامعيين بتهمة حيازة المخدرات بقنا

11:39 ص الأربعاء 12 مارس 2025

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قنا- عبدالرحمن القرشي:

قررت جهات التحقيق برئاسة المستشار محمود الغرباوي، مدير النيابة العامة عند دائرة بندر قنا، حبس 3 طلاب جامعيين وشاب آخر خريج بتهمة حيازة المواد المخدرة داخل سيارة في دائرة قسم قنا.

جاءت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من قسم مكافحة المخدرات بتمكن قوة أمنية من ضبط 4 أشخاص بتهمة حيازتهم مواد مخدرة بالقرب من مستشفى الجامعة في دائرة البندر.

وبعد الفحص تبين ضبط 3 طلاب جامعيين ورابع معهم خريج، مقيمين في إحدى قرى مركز نجع حمادي، بتهمة حيازتهم 120 فرش حشيش داخل سيارة أحدهم، بالقرب من مستشفى قنا الجامعي.

تم التحفظ على المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة والتي أمرت بحبسهم 4 أيام والتجديد لهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

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قنا المواد المخدرة قسم قنا مستشفى الجامعة
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