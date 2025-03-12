مطلوب في 37 قضية.. المؤبد لتاجر مخدرات في قنا

قنا- عبدالرحمن القرشي:

قضت محكمة جنايات قنا، برئاسة المستشار مصطفي أحمد عبدالعال رئيس المحكمة وعضوية المستشارين مهاب عبدالحميد وأبوبكر يس، ووكيل النيابة مصطفي جمال، وسكرتارية صلاح فراج وعلاء سلوك، بمعاقبة مسجل شقي خطر، بالسجن المؤبد وغرامة 200 ألف جنيه بتهمة الاتجار في المواد المخدرة، بدائرة قسم بندر قنا.

تعود أحداث القضية إلى 15 نوفمبر من عام 2024، عندما وجهت جهات التحقيق للمتهم أحمد.ح.ع، يبلغ من العمر 26 عاما، عامل، مسجل شقي خطر، تهمة الاتجار في المخدرات بدائرة قسم شرطة قنا.

وكشفت التحقيقات أن المتهم كان مطلوبا على ذمة 37 قضية وهارب من حكم بالمؤبد وغرامة 100 ألف جنيه، وتمكنت قوة أمنية من ضبطه وبحوزته كميات من الشابو والحشيش بقصد الاتجار، ومبلغ مالي، بندقية خرطوش وطلقات.

أحيلت القضية برقم 15372 لسنة 2024 جنح قنا والمقيدة برقم 5558 لسنة 2024 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات والتي قضت بمعاقبة المتهم بالسجن المؤبد وغرامة 200 ألف جنيه.