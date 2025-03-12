إعلان

مطلوب في 37 قضية.. المؤبد لتاجر مخدرات في قنا

11:13 ص الأربعاء 12 مارس 2025

محكمة جنايات قنا

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

قنا- عبدالرحمن القرشي:

قضت محكمة جنايات قنا، برئاسة المستشار مصطفي أحمد عبدالعال رئيس المحكمة وعضوية المستشارين مهاب عبدالحميد وأبوبكر يس، ووكيل النيابة مصطفي جمال، وسكرتارية صلاح فراج وعلاء سلوك، بمعاقبة مسجل شقي خطر، بالسجن المؤبد وغرامة 200 ألف جنيه بتهمة الاتجار في المواد المخدرة، بدائرة قسم بندر قنا.

تعود أحداث القضية إلى 15 نوفمبر من عام 2024، عندما وجهت جهات التحقيق للمتهم أحمد.ح.ع، يبلغ من العمر 26 عاما، عامل، مسجل شقي خطر، تهمة الاتجار في المخدرات بدائرة قسم شرطة قنا.

وكشفت التحقيقات أن المتهم كان مطلوبا على ذمة 37 قضية وهارب من حكم بالمؤبد وغرامة 100 ألف جنيه، وتمكنت قوة أمنية من ضبطه وبحوزته كميات من الشابو والحشيش بقصد الاتجار، ومبلغ مالي، بندقية خرطوش وطلقات.

أحيلت القضية برقم 15372 لسنة 2024 جنح قنا والمقيدة برقم 5558 لسنة 2024 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات والتي قضت بمعاقبة المتهم بالسجن المؤبد وغرامة 200 ألف جنيه.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محكمة جنايات قنا مخدرات شرطة قنا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

دعم الوقود.. مدبولي يحسم جدل رفع أسعار البنزين والسولار
البنزين والدولار والدين.. صندوق النقد يحث مصر على تنفيذ هذه الإجراءات
"أخطر وجبة في رمضان".. حسام موافي يحذر من كارثة بعد الصيام