جامعة أسيوط تستعد لإطلاق الأسبقية الثانية من مشروع الاختبارات الإلكترونية

أسيوط- محمود عجمي:

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، عن بدء تنفيذ حزمة من أعمال التطوير والتجهيزات داخل عدد من الوحدات الجامعية، استعدادًا لاستقبال 1631 جهاز حاسب آلي متطور، ضمن الأسبقية الثانية لمشروع منظومة الاختبارات الإلكترونية.

وتشمل هذه الأعمال تجهيز المقرات بالأعمال المدنية والكهربائية، وتركيب أجهزة التكييف، وتحديث البنية الأساسية لشبكة الإنترنت لتوفير سرعة فائقة، مما يضمن جاهزية القاعات والمرافق لاستيعاب التطبيقات الرقمية الجديدة.

وأشار الدكتور المنشاوي إلى اختيار عدة أماكن داخل الحرم الجامعي لاستضافة أجهزة الأسبقية الثانية، من بينها قاعات الاستذكار الهادئ، التي ستعمل كمراكز دائمة وموسمية للاختبارات الإلكترونية، مع استمرار تقديم خدماتها الأساسية للطلاب طوال العام الدراسي. تم تحديد قاعة الاستذكار الهادئ (د) كمركز دائم للاختبارات الإلكترونية بسعة 330 جهاز حاسب آلي، بينما تم اختيار قاعة الاستذكار الهادئ (ب) كمركز موسمي بسعة 384 جهاز تابلت.

وأكد رئيس الجامعة أن مشروع الاختبارات الإلكترونية يعد خطوة مهمة نحو تحقيق التحول الرقمي المستدام داخل الجامعة، حيث يسهم في رفع كفاءة البنية التحتية التكنولوجية وتعزيز قدرات الجامعة في تقديم خدمات تعليمية حديثة تعتمد على التكنولوجيا الرقمية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030. كما أشاد بجهود وزارة التعليم العالي في دعم مشروعات تطوير البنية التحتية التكنولوجية داخل الجامعات المصرية، مما يساعد في توفير بيئة تعليمية رقمية متطورة تدعم أعضاء هيئة التدريس والطلاب على حد سواء.

وأوضح الدكتور المنشاوي أن الأسبقية الثانية من المشروع تأتي استكمالًا لنجاح الأسبقية الأولى، التي تم تنفيذها في كليات القطاع الطبي منذ ثلاث سنوات، وحققت نجاحًا ملحوظًا في تطبيق منظومة الاختبارات الإلكترونية، مما شجع الجامعة على توسيع نطاق التطبيق ليشمل كليات ومرافق جديدة.

وفي سياق متصل، كشف التقرير الذي تلقاه الدكتور المنشاوي من الدكتور أحمد عبد المولي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، عن تطوير مركز الاختبارات الإلكترونية بالجامعة ليكون قادرًا على استضافة أجهزة الخوادم الجديدة وتفعيلها بكفاءة لدعم التطبيقات الرقمية المتقدمة المستخدمة في الاختبارات الإلكترونية.

وأكد رئيس الجامعة أن جامعة أسيوط تسعى إلى الاستثمار الأمثل لمواردها التقنية والتكنولوجية من خلال تحويل القاعات المختارة إلى مراكز اختبارات إلكترونية متكاملة، مما يعزز القدرات الرقمية للجامعة ويدعم أهداف التنمية المستدامة والتحول إلى جامعة ذكية تقدم خدمات تعليمية متطورة لمواكبة التطورات العالمية في المجال الأكاديمي.

يتم تنفيذ المشروع بالتنسيق مع القطاعات المعنية داخل الجامعة لضمان جاهزية المقرات المختارة وفق أعلى المعايير التقنية والفنية، وتفعيل منظومة الاختبارات الإلكترونية بكفاءة، تحت إشراف الدكتور أحمد عبد المولي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور شحاته الضبع، المستشار الهندسي لرئيس الجامعة، والدكتور عبد الرحمن حيدر، مستشار رئيس الجامعة لشئون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، والدكتور خالد فتحي، المدير التنفيذي للمعلومات (CIO)، والدكتور طارق كمال، المشرف على شبكة المعلومات، والدكتور إبراهيم العوضي، مدير مركز الاختبارات الإلكترونية. كما شارك في الإشراف على المشروع الدكتور محمد حلمي الحفناوي، المستشار الهندسي السابق لرئيس الجامعة، والدكتور محمد مدحت توفيق، المدير التنفيذي السابق للمعلومات (CIO).